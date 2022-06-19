民進黨選對會18日建議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，原本被視為桃園市長熱門人選的立委鄭運鵬在臉書透露，桃園市長鄭文燦將更上一層樓。對此，鄭運鵬今（19日）在立院受訪表示，他並非說鄭文燦未來會有什麼職務，而是鄭的能力有目共睹，相信國民黨也會認同。

鄭運鵬分析，林智堅為何是桃園最有利的選擇之一；客觀判斷，林智堅成績很好、勝選機率很高，甚至比他高；未來鄭文燦一定更上層樓，他會代表桃園能在中央行政體系裡面有更大的決策力。

此外，健康的民主體制，國會地位一定是最高層級。他非常願意代表桃園繼續發揮在立法院的影響力。桃園一定有市長，但不一定能爭取到國會領袖幹部，城市間的國會競爭，會努力維持續航力、提升影響力。

鄭運鵬提及，「市政＋國會＋中央」這就是他昨天說的鐵三角「林智堅＋鄭運鵬＋鄭文燦」，會盡力讓這個鋼鐵團隊成為未來桃園繼續轉型進步的薩爾達三角之力！成為台灣政治的主流力量。

至於特別提及「未來鄭文燦一定更上層樓，他會代表桃園能在中央行政體系裡面有更大的決策力」，鄭運鵬今受訪回應，並非說鄭文燦未來會有什麼職務，而是鄭的能力有目共睹，相信國民黨也會認同。