國家發展委員會主任委員龔明鑫率領的訪問團23日抵西雅圖。龔明鑫強調，台美優勢互補，未來在半導體、智慧聯網AIoT及5G領域的合作機會將更多更廣。

為連結台美高科技產業展開新世代的創新合作契機，繼矽谷行程之後，龔明鑫率領的訪問團於美西時間23日抵達另一個高科技重鎮西雅圖，參加駐西雅圖辦事處與美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）合作舉辦的「新視野：台美次世代數位科技合作」（New Horizon: Taiwan-US Cooperation on the NextGen Digital Technology）論壇與商業洽談會。

龔明鑫談及國際數位轉型趨勢和台美合作方向，美國今年2月發布新的「關鍵及新興科技清單」，有助台灣掌握美國關切的科技領域，並在技術規範、人才交流、產業發展與雙邊貿易有更明確的合作目標。

龔明鑫強調，台美優勢互補，雙方能以最快速度進行半導體、智慧聯網AIoT及5G領域的合作，未來機會將更多、應用領域也將更廣。

包括華盛頓州副州長赫克（Denny Heck）、微軟公司副總裁羅伯森（Tom Roberson）、華盛頓州參議員長谷川（Bob Hasegawa）及大西雅圖商業夥伴聯盟會長蘇拉特（Brian Surrat）等人出席這項疫後的科技盛會。

赫克強調台美共享民主、自由等價值，是雙邊密切合作的重要基礎。他並感謝台灣在疫情期間溫馨援助防疫物資，以及台積電等企業在華州投資，且華州州議會今年持續通過友台決議。

美國聯邦參議院外交委員會共和黨首席議員里契（James Risch）、聯邦眾議員戴貝尼（Suzan DelBene）及僑委會委員長童振源皆以錄影致詞的方式力挺這次的交流。

里契與戴貝尼看重台灣關鍵夥伴的角色，並呼籲民主陣營國家密切合作，面對中國企圖以專制極權主義搶占全球數位經濟規則制定權的挑戰。

童振源肯定在美4000多家台商企業對深化台美產業合作的貢獻，期許雙方共尋更多合作契機。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清強調，除既有半導體和ICT產業的密切合作之外，台灣與西雅圖未來在低軌衛星和6G通信技術領域交流也可望獲得突破性進展。

西雅圖是軟體巨擘微軟公司（Microsoft Corp.）、電商龍頭亞馬遜（Amazon.com Inc）、美國行動電信服務供應商T-Mobile總部所在地；代表台灣的中華電信、和碩、鴻海、新東向聯盟成員與旅美台商等也透過實體及線上參與商機洽談會。雙方在人工智慧AI、5G、6G、開放性無線接入網路（Open RAN）及節能系統等創新產業的合作鏈結展開對接。（編輯：周永捷）1110625