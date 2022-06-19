落跑市長？林智堅和韓國瑜差在哪 藍委一句話酸爆

民進黨選對會拍板將由新竹市長林智堅參選桃園，這也意味著林智堅將提前辭職投入選戰，對於可能背負落跑市長之名，民進黨高層稱「林智堅和韓國瑜有天壤之別」，對此，國民黨立委李德維酸怒酸，因韓國瑜是國民黨黨籍，林智堅是民進黨黨籍：國民黨立委洪孟楷直言「綠能、其他人不能」。

李德維表示，韓國瑜是國民黨黨籍，林智堅是民進黨黨籍，所以國民黨不可以，民進黨當然可以，他不會說林智堅是「落跑市長」，他對大新竹直轄市的山盟海誓，無情市長或絕情市長當之無愧，大新竹人真是「真心換絕情」。

國民黨立委洪孟楷說，林智堅去年9月6日受訪時說提出大新竹合併願景，端出亮麗政績，還表示新竹市長任期會做好做滿，並重申不會參選桃園市長，現在要請教林智堅，不到一年的時間，這個人說的話是不是你？承諾算不算數？對於新竹市民，你的交待在哪裡？怎麼面對你過去所說的話跳票？

洪孟楷強調，誠信是政治人物最基本的原則，不要逃避，「不要綠能，其他人不能」，請公開向這作事情說明清楚。

國民黨立委鄭正鈐坦言，很多新竹市民有小小惋惜，林智堅如果能夠把新竹市長8年先做滿會更好，因為現任的地方首長去另一個縣市選縣市首長，確實是特殊的情況，這跟很多民意代表換跑道不太一樣，所以很多地方民眾對這件事情有些不同看法。