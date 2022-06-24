新竹市長林智堅24日居隔期滿首日出關，馬不停蹄到即將開通的公道三路了解情況，他說一家5口相繼確診後手忙腳亂，託大家的福現在一切平安，另針對立委高虹安批評辭職讓市民變孤兒，林智堅也強調，高的說法若非惡意就是無知，反嗆民眾黨「不要寄生國家資源」。

林智堅居隔期滿首日，一早就來到公道三了解情況，首先與工務處長葉時青一邊走過即將開通的道路，一邊稱讚施工狀況，也說期待通車後，到香山將更方便，看到附近住戶坐在自家門外，林智堅也朝氣蓬勃向他們打招呼。

葉時青因公務先趕回市議會，媒體接著詢問林智堅目前身體狀況，他說依醫囑按時服藥、多休息，不過一家5口先是太太、接著3個小孩陸續確診，確實變得手忙腳亂。

由於居隔期間結束，按規定昨晚林智堅不需再快篩，但他認爲自己公務行程較多，為確保其他人的安全，還是有做快篩，呈現陰性。

提到立委高虹安批評新竹市政府首長雙辭，讓市民變孤兒，林智堅批評此說法相當惡意，若非惡意則是無知，他指自己大可以帶職參選，但這並非市民期待，決定辭職就是認為兩者無法兼顧，才負起責任辭職到桃園參選。

林智堅也強調，不會有如民眾黨說的市政空轉問題，大家太低估國家制度，市長任期本來就到12月底屆滿，辭職前也會找最熟悉市政的人來代理。至於辭職時間點，林智堅說，副市長會先請辭，他個人因確診耽擱，交接完會擇恰當時間對外報告。

面對民眾黨的批評，林智堅反擊，不要每次在選舉過程中作賊喊抓賊，不管是黃珊珊要選台北市長、賴香伶要選桃園市長，或者未來高虹安是否要選新竹市長，都該思考是否還要帶職參選，不要寄生台北市，「不要寄生國家資源。」

新竹市議長許修睿昨說沈慧虹只是過客，林智堅也對此說法感到遺憾，沈在竹市居住8年，而且竹市是人口移入的城市，有無數從外地來到新竹打拚的人，說這些人都只是過客為免傷人心。

被問及到桃園參選，如何複製新竹經驗、化解黨內雜音？林智堅說，沒有複製問題，桃園本來就有自己經驗和特色，會多向桃園市長鄭文燦、在地委員和鄉親請益。

至於戶籍遷到桃園何處，待確定後會再說明，林智堅也坦言，由於去年才剛在新竹置產，短期要在桃園置產有壓力，但到桃園參選後，就會馬上落腳桃園。