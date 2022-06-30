民進黨派誰選新北市長？ 羅致政認選戰困難：認真思考是否有能力

外傳民進黨高層正協調無任所大使林佳龍轉戰新北市長，民進黨立委羅致政僅是備胎、並非第一人選，對此，羅致政今（30日）在立院受訪表示，沒有所謂備胎、備案問題，提名的決定權在黨內的選對會。他也坦言，新北市長選舉是艱困、並非輕鬆的選戰，若沒有其他黨員有意願，也會認真思考是否有能力扛起這個責任。

羅致政表示，新北市長選舉是艱困、並非輕鬆的選戰，任何黨內同志有能力、有意願，全黨都會給予肯定，至於誰比較適合就如同打球賽般，教練團會根據對手及選手情況，沒有所謂備案的問題，教練團會有整體考量，每個選手能做的就是隨時熱身做好準備，若黨內沒有其他同志有意願，基於一個黨員就要認真思考是否有能力可以扛起這個責任。

他強調，如今僅剩下4個多月，若黨內沒有其他人有意願，當然會認真思考，但時間非常急迫，會非常謹慎思考有沒有能力、時間來打這場選戰。

媒體追問高層勸進林佳龍選新北市長，只差林本人點頭，對此，羅致政重申，沒有所謂備胎、備案問題，教練團會根據球隊需要派出適合選手上場，有先發、有中繼、有救援，新北市長選戰並不容易，有任何同志有意願、能力來承擔，都會給予肯定。

他說，提名的決定權在黨內的選對會，時程、人選並非我們可以決定，若黨內沒有其他人有意願，就必須認真思考扛起這個責任；全黨團結還是有機會一搏，黨會依據它的需求提出相關時程，個人意願是很重要因素，時間非常緊迫，也會思考是否有這樣能力扛起這樣的責任。