【全程字幕】林智堅澄清論文抄襲風波喊告 趙少康拿張善政「這事」酸：有廉恥心就退選

新竹市長林智堅在中華大學與台大的碩士論文都遭爆抄襲，台北市議員王鴻薇指出，林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，內文與同年的竹科報告書內容相似度極高。對此，中廣董事長、資深媒體人趙少康今（6）日就在臉書上點出關鍵，直言「林智堅告了不會贏」，引發討論。

趙少康在臉書上表示，「論文抄襲鐵證如山，王鴻薇不怕火煉」，他直言，林智堅爆發「論文門」爭議，中華大學跟台大國發所兩份碩士論文都被踢爆抄襲，而林智堅雖然出面開記者會，卻充滿政治語言，又迴避質疑不開放記者提問，更不願意向社會大眾清楚交代論文門真相，只胡亂興訟，甚至控告揭露真相的王鴻薇。趙少康更坦言，「雖然打官司是他的權力，但是王鴻薇提出的事證明確」，同時點出關鍵「一比對就知道兩份論文有沒有抄襲，根本不是空穴來風惡意栽贓，林智堅就算告了也不會贏」。

趙少康更痛批，林智堅不敢回應記者提問，只想「以訟帶風向」，完全是選戰考量，打的算盤是判決結果出爐，選戰早就結束了，企圖透過提告以拖待變，真是浪費司法資源，「小英男孩」的姿態難看。趙少康也說，全世界沒有任何大學允許學生的論文內容重複率超過30%，但林智堅中華大學的碩士論文和公家標案雷同，還是用納稅人的錢做的研究標案，已經不是涉嫌「抄襲」而是「剽竊」。

最後趙少康也奉勸林智堅，「如果還有一點廉恥心，趕快自行退選，不要浪費司法資源」，否則距離投票還有4個多月，可以想見，林智堅「論文抄人」的行徑只會被一再提起，傷害校譽也做了最錯誤的示範。