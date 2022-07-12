民進黨選對會確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，目前擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中也隨即發聲明稱「責任來，我就扛」，並稱北市發展停滯。對此，媒體人「逆風的烏鴉」今（12）日在臉書表示「陳時中參選的邏輯不自洽」，更點出3種情況認為「民進黨此舉是為了救林智堅」。

逆風的烏鴉指出，「歹戲拖了大半年，陳時中終於出來選台北了，當然又引起他是不是落跑的論戰，其實可以從邏輯上來看這個問題」，他認為現在台灣的疫情持續中，而且都和指揮官有關，那麼陳時中的離開位子跑去選舉，只有三種情況，分別為「是沒有陳時中，防疫會比較糟糕」、「是沒有陳時中，對防疫好不好沒有差別」和「是沒有陳時中，防疫會做得更好」。

他分析，如果是第一種，「陳時中在位子上，防疫會做得更好，那當然是對陳時中能力的肯定；但另一方面看，防疫工作不顧，而且有他更好，他卻離開了，這當然就坐實了『烙跑』的指控。難道選舉比人命重要？」

第二種則是，「有沒有陳時中沒差別，如果是這樣，大概的意思就是指揮中心各司其職，不管做得好不好都是大家的功勞或責任，陳時中的角色很有限。如果是這樣，不就等於證明了過去說了一千多天的陳時中很重要的神話根本是吹牛？」

最後第三種「是沒了陳時中防疫會做得更好，這說法會比第二種還糟糕，因為這樣看，陳時中不但沒啥了不起的地方，反而是指揮中心的石頭了，現在搬開對疫情不是減分反而是加分。如此一來，當然也是對陳時中能力的全盤否定」。

因此逆風的烏鴉認為，陳時中此時此刻宣布參選，不管怎麼自圓其說，都得從自己在指揮中心的角色是「烙跑」、「可有可無」和「豬隊友」三個裡選一個，而這樣的邏輯謬誤，民進黨當然不會不瞭解，「但為了救林智堅，陳時中被迫提前上馬」。最後逆風的烏鴉也坦言，「林智堅能不能救得了不知道，這樣的邏輯不自洽，陳時中和民進黨應該都很難說得過去」。