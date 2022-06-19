林佳龍（右）今天到嘉義市演講。（張亦惠攝）

新嘉義促進會今天邀請無任所大使林佳龍到嘉義市，以「尋找台灣新願景」為主題演講。林佳龍是民進黨台北市長提名熱門人選，受訪時被問到，是否條件比衛福部長陳時中好？林佳龍表示，每個人都有優點跟限制，但相信民進黨會團結、推出最好人選，贏得台北市長選戰。

林佳龍演講時說，辭交通部長這一年對來說來算是歸零，他一直在回顧、整理人生，也在準備下一站，今天的演講是分享這一年來他在做些什麼。

林佳龍會後受訪表示，民進黨不管提名誰參選台北市長，一旦確定提名，民調一定會大幅成長，這點非常有信心，民進黨會贏回24年沒有執政的台北市。至於自己的條件是否比陳時中好，林佳龍則表示，每個人都有優點及限制，相信一定會推出最好的人選。

林佳龍強調，「成功不一定在我，成功不一定由我」，選舉不只是選人，也是選大家的未來，民進黨是個民主且團結的政黨，不管是提名誰，只要團結就能感動人民，贏得勝選。