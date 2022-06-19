年底台北市長選戰，引發政壇關注。民調專家戴立安指出，日前一份民調顯示，若林佳龍參選，黃珊珊以31.1%的支持度，勝過蔣萬安的30.7%；這個結果恐讓棄保效應發生，討厭民進黨或陳時中的人，就會把票投給政黨色彩不強烈的黃，那她就極可能當選。此說法引熱議，不少網友對此表示驚訝，認為蔣必須要多加油。

戴立安目前負責執行《美麗島電子報》民調，曾任台灣指標調查研究中心總經理、台北市政府民意調查諮詢委員、遠見雜誌民調中心主任與總監等職，在民調領域有所專精。

戴立安18日接受香港媒體《中評社》訪問表示，黃珊珊很有機會選上台北市長，因為她有「政黨色彩不明顯」這個最大優勢。畢竟在政治光譜上，只要被歸為藍綠，就有一定的人討厭；政黨色彩不明顯，讓黃能獲得中立支持者，以及淡藍、淡綠的支持。其次，黃個人言行不具強烈政治型態，在政治風暴的槍林彈雨都是打在台北市市長柯文哲身上，柯就變成「戰甲車」，即可化解、吸收黃的負面影響

《震傳媒》日前民調顯示，若陳時中參選台北市長，有31.4%受訪民眾支持蔣萬安，29%支持黃珊珊、24.2%支持陳；若林佳龍參選，黃則以31.1%的支持度奪第冠，蔣30.7%、林22.3%。對此，戴立安分析，從目前三強鼎立態勢來看，棄保很能發生，畢竟有人就是不想讓綠的選上，或就是討厭陳時中，屆時就可能將票投給政黨色彩不明顯的黃。

此說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「這民調真嚇人！蔣萬安真的要多加油，目前太軟了」、「蔣萬安不要整天只是送餐，議題火力要加強」、「反正我不會投給虛無縹緲的人」、「國民黨在黨主席朱立倫的領導下，年底選舉可能會全省崩盤」、「民調都有機構效應，不排除帶風向的可能」、「民調準的話，去年公投結果就不是這樣了」。