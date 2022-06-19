行政院長蘇貞昌昨（18日）受訪時表示「行政院的工作就是『拚經濟、顧選情』」，除了遭新北市議員葉元之嘲諷行政院淪為綠營競選總部，Ptt鄉民也狠酸蘇「終於說實話了」。

蘇貞昌昨南下屏東參與台鐵潮州基地啟用，當面對記者問到綠營選舉布局的看法時，蘇回應「怎麼樣提出符合民眾期待的人選來為地方做建設是黨的責任，行政院的工作就是把政務做好，『拚經濟、顧選情』」。

而除了昨日，蘇貞昌本月3日上午到高雄展覽館視察孩童大型疫苗施打站，釋出高中以下每位學生可獲得4劑免費快篩的利多政策，在受訪時，蘇也曾不小心口誤說出「我們一起打贏這場防疫的選戰」，隨即修正為「作戰」。

對於蘇貞昌的說法，Ptt網友們怒嗆蘇「講一次是口誤，講兩次就是誠實」、「這不就代表滿腦子都是選舉？」、「政客誠實中」、「誠實給推」，同時也有網友狠酸「其實他沒有口誤，而是說出心裡話」、「實話實說，在那叫什麼？」、「終於不說謊了！」、「最會選舉的政黨」。