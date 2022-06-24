陳建仁喊陳時中當北市長「綽綽有餘」 蘇貞昌這樣說

前副總統陳建仁昨接受專訪表示，衛福部長陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的表現值得大家信賴，未來統籌台北市政府綽綽有餘，是很合適的人選。對此，行政院長蘇貞昌今（24日）未正面回應，但強調陳時中盡心盡力、夜以繼日、勞苦功高，防疫還是希望全國同胞一起齊心合力。

蘇貞昌今上午出席111年全國反毒有功人士、團體頒獎典禮，媒體詢問關於陳建仁昨接受媒體專訪時提及，陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的表現值得大家信賴，未來統籌台北市政府綽綽有餘，是很合適的人選，「連我去當指揮官都不會像陳時中那麼好」。

蘇貞昌表示，陳時中擔任指揮官2年多來盡心盡力、夜以繼日，不但看到他指揮、調度有方，面對各方壓力都應對良好、勞苦功高，台灣疫情已經從高原期慢慢下降，現在還不能掉以輕心，該打疫苗者都該打好打滿，連小小朋友（0至5歲）的疫苗都準備充足，請家長們讓小朋友能接種疫苗者盡快接種。

蘇貞昌也說，為各地未打疫苗者做最好的準備，防疫還是希望全國同胞一起齊心合力，政府在最後的關鍵期，盼能早早度過疫情，讓台灣回歸正常生活，相信很快就會到來。