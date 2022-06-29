網路昨流傳一張苗栗夜巿鹹酥雞攤老闆的照片，因長相神似疫情指揮官陳時中，引發1.8萬網友熱烈討論，陳時中今日上午出席公開活動時，被問及是否看過照片，他表示已看過，更笑說「我本來以為是人家把我的頭放上去的，滿像的」。

一名網友昨（28）日臉書社團《爆廢公社》指出，下午到苗栗夜市買鹹酥雞，只見一名穿著紅色T恤、藍色圍裙的老闆，乍看之下，與陳時中有幾分相似，令他忍不住搞笑說，「阿中部長賣的炸物真好吃，是苗栗宵夜第一選擇」。

不少網友回應，「這真的不是陳時中嗎？超像的」、「終於知道為何不出席記者會了，原來真相在這裡」、「簡直就是雙胞胎」、「這個沒有說是他的弟弟或哥哥不相信」、「部長副業有著落了」、「斜槓部長」、「我要一份雞排要切不辣，謝謝部長」。

對此，陳時中今（29）日上午出席國民健康署「LDCT肺癌篩檢計畫啟動了」記者會時，媒體問及是否看過鹹酥雞老闆的照片，陳時中則笑稱，「已看過照片，我以為是人家把我的頭像放上去的，我覺得還滿像的」。