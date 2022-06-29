年底選舉逼近，衛福部長陳時中今天被問到下一階段任務是否投入選舉，他表示，現在還是衛福部和防疫任務為主，這兩年因為疫情有些事務延宕，包括社會安全網、長照、健保改革，都是未來需要做的。前交通部長林佳龍日前表示「如果綠營提出的人選仇恨值太高，恐促使藍營操作棄保」，陳時中淡定回應「不會啦！喜歡我的人也很多。」

民進黨北市長參選人未決，外傳陳時中將被徵召，近日有媒體報導太太終於點頭同意，陳時中今天出席國民健康署「肺癌篩檢LDCT開跑」記者會，對此回應「沒有這回事」。

陳時中隨後表示，太太是最重要的家人，生涯規劃是一起的，一起快樂、痛苦、悲傷，太太的決定是我的人生規劃中非常重要的事情，但是我和太太默契很好。媒體追問對於參選是否和太太有共識？陳時中巧妙回應「我們的共識是相愛到老」。

對於下一階段任務是否選台北市長，陳時中表示，現在還是衛生福利部和防疫任務為主，現在國健署正式展開10年計畫，希望肺癌不僅精準治療，也把早期診斷、早期治療加進來，希望肺癌從11年癌症死亡首位降下來；這兩年因為疫情關係，本來有一些需要積極來做的，都有一些延宕，包括社會安全網、長照、健保改革都是未來要做的。

國民黨北市長參選人蔣萬安認為，目前本土個案數仍在萬例，陳時中不應落跑投入選舉。陳時中回應「每個人都有人生的規劃，每個階段都有應該對社會貢獻的事情，把自己的事情做好就好」。

對於林佳龍日前表示日前表示「如果綠營提出的人選仇恨值太高，恐促使藍營操作棄保」，陳時中淡定回應「不會啦！喜歡我的人也很多。」至於是否會讓林佳龍先搭上參選列車，還是自己會搭高鐵抵達？陳時中笑說「車票都還沒有買」。

至於是否將請辭投入選舉，陳時中表示「我想都還沒有到的事情，時間到了會和大家報告」。媒體追問今天是否為部長任內最後一個活動，他笑說「不會不會，你還會看到我。」

身為老菸槍的陳時中日前自行宣布戒菸成功，媒體詢問「戒菸比較難還是選舉比較難？」陳時中指出，選舉是短期的、密集度高，而戒菸是長期抗戰，可能1個月、1年、10年；短期來說選舉比較難，長期則是戒菸比較難。

睽違多日，陳時中今天下午將主持中央流行疫情指揮中心記者會。是否有重大消息要宣布？他表示，由於下個月陸陸續續有Novavax疫苗、幼兒莫德納疫苗開打，要讓大家多了解期程。

至於有專家預估，7月初本土個案數可望低於萬例。陳時中表示，積極的看法大概是7月中，比較保守是7月底，這段時間應該會有這個可能性。