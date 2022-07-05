九合一選舉將至，但綠營在雙北的人選遲未明朗，而面對民調常勝軍的新北市長侯友宜， 近日則傳出前副總統陳建仁可能代表民進黨出戰。對此，退將于北辰指出，「要培養一個人」就不會讓他去打會贏的仗」，若陳建仁想選總統，參選新北市長將是一步好棋！

先前爭取民進黨新北市長提名的立委羅致政，昨天宣布因準備時間不及，不願再被列為提名人選，外傳雙北遲未決定，就是在「等一個仁」。陳建仁昨天出席中研院院士會議被問到是否參選的問題時並未否認，只連說兩次「感謝、平安」，強調「這是院士會議」。總統蔡英文在離場也被媒體喊話詢問是否支持陳建仁參選、雙北提名是否在等待「一個仁」陳建仁？，她微笑未回應，直到上車前才向媒體揮手致意，隨後搭車離去。

針對陳建仁可能參選新北市的議題，于北辰昨（4日）在政論節目《新聞面對面》直言，「如果要培養一個人，那就不會讓他去打會贏的仗」，若綠營真的要培養陳建仁出戰2024年總統大選，那麼選新北將是最好的做法。

于北辰表示，目前新北市「沒有人認為會打贏」，儘管侯友宜因為恩恩案飽受批評，但外界還是看好他連任，「只是贏得多與少」。他指出，若是侯友宜同2018年一樣大勝對手30萬票「那就白打了」，反之，若能拉到同朱立倫與游錫堃在2014年時的2萬多票差距，「那叫做輸得漂亮、雖敗猶榮」，若陳建仁真的想選總統，新北市長選舉將是他試水溫的好機會，「是一步很好的棋」。