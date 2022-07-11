交通部前部長林佳龍確定參選新北市，明天也將到新北市黨部參加黨部主委與執評委交接典禮。新北市長侯友宜今被問到面對民進黨派系快速集結會不會有壓力時表示，他最重要是全力拚市政，做好防疫工作，會讓市民在這段時間，不但看到新北努力，把事情做好才是他最關心的。

桃園市長鄭文燦日前說侯友宜沒有太強，侯友宜表示，他會全心全力在自己工作角色好好做事，努力拚，認真做讓新北更進步。

至於何時進入選戰，市政是否交由副市長劉和然接手，侯友宜說，現階段永不停歇，好好拚市政，也拚防疫，努力做好工作。