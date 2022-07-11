民進黨台北市黨部主委張茂楠11日就職，衛福部長陳時中出席典禮，前交通部長林佳龍原定出席，卻臨時取消行程，遭外界解讀心結未解。對此，民進黨祕書長林錫耀表示，絕對沒有這種傳言，這是空穴來風。

民進黨台北市黨部主委張茂楠就職典禮，原邀林佳龍出席，但後來林宣布不來，被部分媒體解讀是有心結。對此，林錫耀表示，沒有這回事，今天是台北市黨部執評委的交接，理所當然邀請未來要提名的候選人，相對明天新北市黨部交接，也只邀請新北市候選人林佳龍，這是最自然的，絕對沒有這種傳言，這是空穴來風。