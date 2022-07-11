民進黨台北市黨部主委張茂楠11日就職，衛福部長陳時中出席典禮，前交通部長林佳龍原定出席，卻臨時取消行程，遭外界解讀心結未解。對此，民進黨祕書長林錫耀表示，絕對沒有這種傳言，這是空穴來風。

民進黨台北市黨部主委張茂楠就職典禮，原邀林佳龍出席，但後來林宣布不來，被部分媒體解讀是有心結。對此，林錫耀表示，沒有這回事，今天是台北市黨部執評委的交接，理所當然邀請未來要提名的候選人，相對明天新北市黨部交接，也只邀請新北市候選人林佳龍，這是最自然的，絕對沒有這種傳言，這是空穴來風。

綠營力挺龍中配後 吳子嘉看到「這一幕」驚：恐要崩盤了
林佳龍選新北 媒體人爆綠營真正盤算 預言慘烈結局
未來動向令人關切 林右昌：全力輔選蔡適應
#九合一選舉 #台北市 #新北市 #林佳龍 #心結