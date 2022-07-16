民進黨台中市長參選人蔡其昌，今天在台中舉辦新書《日日台中款》發表會，綠營新北市長參選人、前台中市長林佳龍現身力挺，兩人一見面就來個大擁抱，蔡其昌說，他與林佳龍是多年政治夥伴，都是「台中款」；林佳龍則強調，蔡其昌已經在牛棚練30年，要讓他上場接棒。

蔡其昌特別感謝到場的貴賓，他說，台中市故鄉，他在台中海線成長，到大學、研究所、當兵及工作都不曾離開，這座城市充滿他的喜怒哀樂，透過新書《日日台中款》介紹人生中經歷的美食與美景；他和林佳龍在台中市是多年政治夥伴，有競爭、有合作。

蔡其昌表示，林佳龍擔任台中市長時的政績有目共睹，因他對台中城市的規畫是願景型，像台中捷運、會展中心等重大建設，看到的是10年、20年後，這些建設都能看出林佳龍對城市的付出與規畫；他會承接過去的好建設，持續推動並發揚，重大建設需要中央支持，與中央是合作關係。

針對競選團隊成員，蔡其昌說，原本鎖定林佳龍擔任競選總部主委，但林被徵召投入新北市選舉，只好另覓人選，目前分別邀立委何欣純、張廖萬堅擔任原台中縣、市區總幹事，主委則另找時間公布。

林佳龍則說，城市的進步像一場競賽，每一棒都要全力向前衝，他在台中10年謀一劍，蔡其昌則是已經在牛棚練球30年，現在要讓蔡上場接棒，儘管自己要參選新北市，仍會是蔡其昌最大的後盾。