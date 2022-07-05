新北市長侯友宜今（5）日下午出席五股夏綠地紀錄片《改變的勇氣》片首映會，映後被問到2024年是否願意為全台灣服務？侯友宜未正面回應，僅稱「人生永遠有一股力量，好好為國家、人民做事，大家一起加油」。

侯友宜遲未宣布競選連任，後續是否要直攻2024總統大選，引發外界關注，不過面對媒體追問，侯都未給予正面回應，早上便已表示「心中這輩子只有一種劇本，就是好好地為國家人民努力做事，認真打拚」。

稍早再有媒體詢問侯友宜，紀錄片的主題是改變的勇氣，那是不是也暗示說，侯需要一些改變的勇氣，2024年出戰總統大選，為全台灣服務呢？侯依舊表示，人生永遠有一股力量，就是好好的為國家人民做事。

侯友宜接著就談到紀錄片主題，表示：「改變30年沉痾，變成城市翻轉的決心力量，市民朋友大家一起來，讓新北市國際化，躍上國際舞台被看見，這就是你我改變的勇氣。」並要大家一起加油，未來會更好。