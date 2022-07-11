民進黨台北市黨部第19屆主任委員張茂楠就職典禮11日在台北市公務人力發展中心卓越堂舉行，獲得民進黨選對會建議徵召出戰台北市長的衛福部長陳時中（前左）出席典禮，並上台致詞。

衛福部長陳時中11日出席民進黨台北市黨部主委張茂楠就職典禮時致詞。（張芷瑜攝）

指「北市發展停滯」挨批 陳時中：不是批評是毋甘

將代表民進黨參選台北市長的衛福部長陳時中，臉書貼文指這個城市發展停滯太久引起外界討論，陳時中11日出席民進黨台北市黨部主委張茂楠就職典禮時致詞表示，不是批評而是毋甘（捨不得），充滿對台北的誠意，從誠意出發所以看起來毋甘（捨不得）。

陳時中表示，選舉來講他是門外漢，跟大家身經百戰不同，是第一次參選，經驗雖不夠，但誠意滿分，昨日大家批評他臉書貼出的一句話，說覺得（台北）有些停滯，但這是我們普通時相對客套說的，充滿對台北的誠意，從誠意出發看起來毋甘（捨不得）。

陳時中說，不是批評而是毋甘（捨不得），他毋甘（捨不得）是希望台北更好，相信我們站在一起努力，可以帶來國家、台灣未來的希望，站在背後很多市議員參選人，在選舉是他最好的後盾，也是他最好的老師，自己沒選舉經驗，但是很好教，可以交換意見。

陳時中強調，參加選舉第一是盡責，盡一個台灣人的責任，第二是有誠心，這誠心可以看見台灣人的未來，第三是努力、執行力，嘴巴說沒有用，做才要緊，一步一步做，台北一定會越來越好。

陳時中表示，我們一起拚，讓台灣、台北真正的改變，真正的看到未來，當然未來選舉還是需要市民肯定跟努力，他也虛心求教，如果有意見可盡量反應，雖然無法一一回答，但都會一一注意，放在心裡檢討，看能不能做得越來越好。