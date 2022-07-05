九合一選舉越來越近，民進黨雙北市長布局仍未定，現在傳出民間有聲音希望台北市議員王世堅代表民進黨參選「台北市長」，今（5）日王世堅也對此流言回應了，他坦言「不可能啦」，並說「很謝謝他們有這個聲音，但我是適合監督的人」。

王世堅今日在網路節目《鄉民大會》中指出，現在民進黨對於台北市長人選未定，他認為「時程是應該快一點」，因為這樣才能「尊重城市、尊重選民」，王世堅也坦言，要認識一座城市至少要3、4個月，才有辦法提出政策願景，最後才能讓選民來支持、投票給候選人，所以王世堅覺得「基於尊重，應該尊重城市、尊重選民的話，民進黨現在提名人選的期程稍微晚了一點」。

主持人問道，有基層聲音傳出「王世堅要選台北市長」，就連資深媒體人黃暐瀚都強調，王世堅在台北市超過30年的經營，「地方人脈佳、人又可愛、人緣又好，王世堅要參選台北市長，民間早已流傳」，對此，王世堅堅定否認「不可能啦，很謝謝他們這個聲音，我是適合監督的人，被監督比較不合適」。