疫情指揮官陳時中傳近日為備戰年底的北市長選戰，淡出疫情記者會，巧合的是昨有網友在苗栗夜市買鹹酥雞時發現，老闆長得超像陳時中，將其拍下PO網笑稱「阿中部長賣的炸物真好吃」，貼文吸引1.8萬網友朝聖，更有人忍不住調侃，「終於知道為何不出席記者會了，原來真相在這裡」。

原PO昨（28）日於臉書社團《爆廢公社》指出，下午到苗栗夜市買鹹酥雞，只見一名穿著紅色T恤、藍色圍裙的老闆，乍看之下，與陳時中有幾分相似，令他忍不住搞笑地說，「阿中部長賣的炸物真好吃，是苗栗宵夜第一選擇」。

賣鹹酥雞的老闆，被網友認為與疫情指揮官陳時中長得很像。（圖／資料照，記者郭吉銓攝影）

圖文曝光13小時，已吸引1.8萬網友按讚、留言，「這真的不是陳時中嗎？超像的」、「終於知道為何不出席記者會了，原來真相在這裡」、「簡直就是雙胞胎」、「這個沒有說是他的弟弟或哥哥不相信」、「部長副業有著落了」、「斜槓部長」、「我要一份雞排要切不辣，謝謝部長」。

留言中有不少人透露，該間鹹酥雞餐車位於苗栗府前路上，靠近苗栗高中，平常生意就很好，不僅好吃，價格也相當優惠，擁有不少忠實顧客，尤其是下課時間常有學生光顧購買，因此有網友擔憂說，「這家真的很推，平常客人就很多，現在被媒體報導後，恐怕要排隊等更久了」。