行政院長蘇貞昌今（24日）上午出席111年全國反毒有功人士、團體頒獎典禮，媒體詢問關於恩恩案，新北市長侯友宜是否需道歉檢討，對此，蘇貞昌回應，該檢討的就要檢討，大家一起不要讓遺憾發生。

蘇貞昌表示，生命的消逝都令人痛苦不捨、遺憾，尤其是小小朋友是父母的心頭肉，如今恩恩的爸媽就只希望知道真相，相關資料中央能給的都已經提供，而地方該給的也應該提供，以同理心了解恩恩爸媽的心情，該檢討的就要檢討，大家一起不要讓遺憾發生。