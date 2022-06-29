新北市長侯友宜。（資料照/羅永銘攝）

中央「誤貼日期」害新北背黑鍋 侯友宜嘆氣回這句

關於恩恩案送醫時序，新北市府一度被指責通聯資料說謊造假，但疫情指揮中心發言人莊人祥昨（28）日坦承，綠委貼出的時序表格，的確是指揮中心的內部資料，但委員質疑的時間差其實是工作人員將「整段貼過去」造成的誤會。對此，新北市長侯友宜今(29日)先是大嘆了一口氣，接著才說，這段時間，很多是是非非，能澄清就盡量澄清，「切記不要以訛傳訛」。

媒體詢問「關於綠委給的時序爭議，會覺得新北市在背黑鍋嗎?」侯友宜先是嘆了一口氣，接著說，這段時間外面很多是是非非，能澄清就盡量澄清，切記不要以訛傳訛，第一線同仁都很辛苦，尤其在防疫情期間，同仁現在還在疫情的挑戰時刻，同仁一定會更加團結做好，讓市民平安渡過疫情難關，一起加油。

對於指揮中心要求新北市提供恩恩事件報告報告，侯友宜表示，公文來就照規定辦理，把報告寫得完整一點，被問到會不會提供給恩恩爸一份，侯說「這是中央來函的」。