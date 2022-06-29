綠營對恩恩案窮追不捨，綠委林楚茵卻烏龍爆料慘遭指揮中心打臉，這也代表新北市長侯友宜因為中央的疏失，白白挨罵好幾天。國民黨台北市議員徐巧芯今（29）日針對此事痛罵，「新北市時序造假」事件根本是烏龍假爆料，連指揮中心都出面澄清，「可是當初爆料的立委連道歉都沒有，就這樣抹黑了就跑」。

徐巧芯在臉書指出，當時她在一檔節目遇到民進黨立委「批評新北市政府向指揮中心『造假』時序，導致指揮中心判斷失誤」，她當下檢查了4月16日衛福部長陳時中在記者會的內容，並沒發現哪邊造假，當場也對民進黨立委提出質疑，而現在結果出爐，「新北市時序造假」事件根本是烏龍假爆料。

徐巧芯強調，「造假時序」的指控是更加嚴重的，在林楚茵爆料之後，指揮中心出來說明，根本只是自己的同仁整理表格時「貼錯」時序資訊。這讓徐巧芯氣炸砲轟，「這個來自中央的錯誤，竟然變成了民進黨跟部分綠營政論節目利用錯誤資料抹黑他人的工具」。

徐巧芯也提及，目前沒有任何當時胡亂指控的人說一句「不好意思，我們搞錯了」，她認為，這樣會讓人覺得這一段爆料錯誤根本是故意的，「反正打了就跑，不用負責任，甚至把追求真相的過程搞成政治攻擊，實在令人遺憾」。