綠營目前就兩歲染疫死亡幼童恩恩一案緊咬新北市長侯友宜不放，但綠委林楚茵卻烏龍爆料慘遭指揮中心打臉。針對國民黨台北市議員徐巧芯昨（29日）痛批「可是當初爆料的立委連道歉都沒有，就這樣抹黑了就跑」的說法，「道歉」一詞也引起Ptt鄉民們的高度熱議，他們留言表示「民進黨什麼時候會道歉了？」

徐巧芯在臉書指出，在林楚茵爆料之後，指揮中心出來說明，根本只是自己的同仁整理表格時「貼錯」時序資訊，讓徐氣炸砲轟「這個來自中央的錯誤，竟然變成了民進黨跟部分綠營政論節目利用錯誤資料抹黑他人的工具」。

徐巧芯也提及，目前沒有任何當時胡亂指控的人說一句「不好意思，我們搞錯了」，她認為這樣會讓人覺得這一段爆料錯誤根本是故意的，「反正打了就跑，不用負責任，甚至把追求真相的過程搞成政治攻擊，實在令人遺憾」。

對此Ptt鄉民們痛批道「民進黨什麼時候會道歉了？」「要道歉的話，幹麻還抹黑？」「你有看過民進黨在道歉的嗎？」「民進黨說要抓造謠，結果自己人可已造謠？」也有鄉民狠酸「綠能你不能阿！」「到時候甩給CDC臨時工誤植就好」、「民進黨都誤植，其他都社維法刑事局伺候」。