防疫鬆綁為陳時中參選解套？ 蘇貞昌：不是用選舉考慮

對於放寬防疫措施，外界質疑是否在替指揮官陳時中參選解套？對此，行政院長蘇貞昌昨(12日)表示，「我們不是用選舉考慮，是用疫情來為全國同胞做事」。其中「不是用選舉考量」這句話，引 起大批網友酸爆，紛紛加碼解釋「不是為選舉考量，只是一切都為選舉鋪路」、「不是選舉考量、是政治考量」，更有不少網友留言酸「打贏防疫的選戰！！！」

蘇貞昌昨說明，國外也都已經與病毒共存，並且開放國境，我們也早就說要回復正常生活，但是要一步一步做，所以我們的防疫指引都是依照醫療量能、疫情狀況及疫苗施打情況，循序漸進。

對於蘇貞昌的說法，引發不少網友在《中時新聞網》相關報導影片和批踢踢上留言，不少人都說「不是用選舉考慮...只是一切都為了選贏鋪路」、「不是用選舉考慮任何事，而是任何事都考慮到選舉」、「院長說得好，一定不是選舉考量，那應該說是政治考量才對」，還有不少人都留言「打贏防疫的選戰」(此為蘇貞昌過去曾口誤說出「我們一起打贏這場防疫的選戰」，但立刻修正為「防疫的作戰」。)