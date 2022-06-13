本土疫情今（13日）趨緩，本土確診個案降至4萬5081例，境外移入個案29例，死亡109例。行政院顧問鄭宏輝今在臉書PO文對民眾信心喊話，「台灣疫情數字出現下降趨勢，相信是一支強心劑」，也呼籲要團結防疫、守住台灣，這也讓網友紛紛大讚，引發討論。

鄭宏輝表示，今天本土確診案例下滑到1個月前的低點，他指出，前些日子，因為民眾身邊陸續有朋友確診，隨著數字增多，所以出現了「身邊沒人確診表示你沒朋友」的玩笑話；鄭宏輝也提及，現在他的團隊夥伴都從確診中康復，已經可以回到崗位為民眾服務。

鄭宏輝更說，「台灣疫情數字出現下降趨勢，相信是一支強心劑」，同時他提醒，雖然病例數可能還會上上下下變動，更要團結防疫、守住台灣，最後鄭宏輝也期待回到正常生活，並喊話「台灣加油」。

此篇文章一發出，也立刻被網友讚爆，紛紛留言表示「加油，落實防疫」、「輝哥加油，繼續努力」、「數字終於下降了，團結防疫，守護新竹！」、「輝哥辛苦了，加油」。