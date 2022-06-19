黑心快篩案延燒，食藥署長吳秀梅昨稱「大家該譴責的是違法廠商才對」，對此，國民黨文傳會副主委林家興痛批，蔡政府無力把關審查快篩試劑，引發社會混亂更影響防疫作為，政治掛帥的食藥署已成防疫破口，再次證明蔡政府就是台灣疫情最大的「人禍」來源，更對台灣人健康權益把關棄械投降。

林家興表示，吳秀梅署長身負把關國人食安與健康重任，應該要對違法廠商提供偽造資料欺瞞政府做嚴格審核，然而不但因為缺乏審查能力而縱放過關，連美國食品藥品監督管理局（FDA）公告、民間廠商醫優科技對食藥署的檢舉都不看不理，持續縱容偽冒快篩流入市面，直到被踢爆才如大夢初醒宣告要回收快篩，如此失職失能，遇到事情竟還敢推諉說「應該怪廠商」，言行失格，更可能涉及瀆職與包庇。

林家興質疑，當行政院長蘇貞昌17日還敢出來替吳秀梅轉移焦點，聲稱「食藥署依據科學、用國家法律嚴謹地審查」、「應該要追究不法的商人」時，除了令人啼笑皆非、想知道食藥署究竟是依據哪門子的「科學」在「嚴謹審查」以外，蘇貞昌不但不見平時治軍嚴謹的酷吏作風，堂堂院長竟然出來為食藥署長圍事、護航，更令人瞠目結舌，也更令外界質疑，究竟是吳秀梅後台太硬，還是整起案件背後還有更深而不為人知的龐大隱情？

林家興指出，食藥署長吳秀梅的爭議不只這一樁，曾經化身「高端代言人」的吳署長面對當時外界質疑高端疫苗的不良率高達82％是否影響效力，竟然回答「不代表不合格，搞不好是更好的產品。」而為了護航高端疫苗的EUA審查，食藥署會前將EUA審查會議委員通通大換血，審查過程更是爭議不端。

林家興痛批，赤裸裸用政治力介入科學，影響國人健康權益，蔡政府用這般政治掛帥的人擔任食藥署長，不啻於是對台灣人要求健康的基本願望潑了一桶大大的冷水，也更顯蔡政府口口聲聲維護國人健康、防疫優先的宣示是多麽諷刺。