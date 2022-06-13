前交通部長 林佳龍。(圖/取自 林佳龍臉書)

年底台北市長選舉，民進黨人選未定，衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍都是被點名、討論的對象，兩人呼聲也都很高。總統兼民進黨主席蔡英文今出席活動，被媒體問及「是否支持林佳龍」時，她雖不發一語，卻點頭向媒體示意，引起外界關注。

林佳龍今(13日)和蔡英文一起出席華山光點電影院活動，現場媒體先是詢問林佳龍：「今天和蔡英文總統見面，是否會和她聊到黨內提名？」林佳龍表示，自己平常就很常聯絡，兩人也有很多溝通管道，台北市長選舉也當然會討論到。

不過，就在活動結束要離場時，現場媒體喊話詢問蔡英文，「是否支持林佳龍選台北市長」，蔡一語不發，僅輕輕點頭對媒體示意。

值得注意的是，民進黨預計7月17日召開全國黨代表大會，改選黨職，重組黨權力核心。民進黨日前召開中執會，提請討論籌備召開今年全國黨員代表大會相關事宜，因至今有部分縣市長尚未完成提名，目前仍以防疫優先為由，通過7月17日如期召開全代會，但不會決定相關議程內容，讓選舉造勢可以彈性延到928黨慶舉行。