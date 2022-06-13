年底台北市長選戰，國民黨派出立委蔣萬安參選，民進黨人選尚未出爐，，北市副市長黃珊珊也可能參選，選情可能出現「三腳督」。資深媒體人吳子嘉昨(12日)直言，在這次的選戰中，黃參選影響最大的就是民眾黨，而目前泛藍在台北要贏，就是黃會不會退選問題，但她現在絕對不可能。

吳子嘉昨在其主持節目《董事長開講》上談到，陳時中有沒有參選，跟國民黨、民進黨都沒有關係，因為民進黨的台北市的選票結構，大概就是30-35%左右，陳時中唯一的機會，很簡單就是三腳督，也就是黃珊珊參選，因此反觀目前泛藍在台北要贏，就是黃珊珊會不會退選問題，但她現在絕對不可能退選。他認為，蔣萬安如果要贏，藍軍要整合，就是把黃珊珊的票打成親民黨的形狀，將藍軍分裂的選票最小化。

對於吳子嘉的分析，網友在批踢踢留言討論，有人認為「黃珊珊本來就是攪局的啊」、「藍在台北基本盤太穩固了，只要選前喊出搶救+棄保，33完蛋」、「幾乎不會看到民眾黨粉絲」、「DPP對北市本來就不抱希望，戰略是讓蔣黃互砍」、「蔣萬安希望還是不低的，但是33掛民眾黨肯定沒勝算」；但也有人認為「只要蔣和黃互咬，DPP得台北機率真的大增」。