選舉備戰？陳時中今起不固定出席記者會 趙少康、蔣萬安批：要選快做決定！

指揮中心宣布，今起有重大政策才會由衛福部長陳時中主持記者會，也傳出找好競選辦公室，備戰台北市長意味濃厚。國民黨台市長參選人蔣萬安也喊話，包括陳部長或任何想要參選的人，要即刻做決定。中廣董事長趙少康說，不能三心二意，做指揮官又想選舉，導致防疫政策矛盾。

蔣萬安今與趙少康同台宣布開設中廣新節目「Team Taipei聽台北」。面對陳時中有望挑戰台北市長，蔣萬安指出，陳時中到底要不要參選，當然是他的決定，每個人有他的權利，但是指揮中心其實還是有非常重要的任務，雖然疫情趨緩，但是全民抗疫的任務還沒有結束。

蔣萬安接著口誤稱，包括像這幾天我們看到「牛痘」也出現首次案例在台灣，之前他也一直提醒指揮中心採購牛痘疫苗，當時陳時中說沒有任何採購計畫，但是現在發生案例，才趕快去緊急接洽，呼籲陳時中、指揮中心應把防疫工作放在最優先的位置。

至於政治的議題或是要不要去選舉，蔣萬安強調，包括陳時中或任何想要參選的人，要即刻的做一個決定，要參選就好好去選舉；沒有，就在自己的崗位上把防疫工作做好。

蔣萬安發言結束後，經過提醒趕緊表示，自己剛剛口誤，是「猴痘」不是「牛痘」，向媒體更正。

趙少康說，任何人都有參選的權利，陳時中也有參選的權利，他要參選就趕快辭職下來參選，如果不參選就好好做他的指揮官，不能夠心猿意馬、三心二意、腳踏兩條船，做指揮官又想選舉，「你的防疫的政策就一定跟選舉有關嘛」，防疫就是防疫，選舉就選舉，兩個不應牽扯不清。

趙少康舉例，指揮中心很多的政策是矛盾的、很奇怪，生病的人7＋7，緊密接觸的人0＋7，但是從國外回來的人原來還是7＋7，後來改成3＋4等等，回國的人限制入境的人只能一個禮拜2.5萬，現在說要放寬，但旅行團還不能組團出去，處處充滿矛盾。

趙少康認為，陳時中處處都先想到對選舉有什麼影響，防疫指揮官不可以這樣子， 人民授那麼大的權力給他，他應該全心全意來防疫，既然要選就趕快下去選，如果不下去選，就好好把指揮官做好，「到現在為止每天在猜他到底要幹嘛，不是很奇怪的一件事情嗎？」