選舉備戰？陳時中今起不固定出席記者會 趙少康、蔣萬安批：要選快做決定！

指揮中心今（27）日表示，指揮官陳時中不再固定出席記者會，引起各界質疑是要「備戰選舉」。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，任何想參選的人都應該即刻做決定，要參選就好好選，沒有就把自己的工作做好。

中廣董事長趙少康、蔣萬安今日出席中廣新節目「Team Taipei 聽台北」的開播記者會，被問到陳時中不再固定出席記者會一事，趙少康認為所有人都可以參選，但要選就應該趕快辭職，不能夠心猿意馬、三心二意、腳踏兩條船。

趙少康認為，若擔任指揮官的同時又想選舉，防疫政策一定會跟選舉有關，所以才會造成現在很多指揮中心的政策是矛盾的，但防疫跟選舉不應該牽扯不清，防疫指揮官受人民給予這麼大的權力，就應該全心全意防疫。

蔣萬安也說，指揮中心有非常重要的任務，雖然目前疫情趨緩，但全民抗疫的任務還沒結束，指揮中心應把防疫工作放在最優先位置，至於陳時中或任何想參選的人，都應該即刻做決定，「要參選就好好選，沒有就把自己的工作做好」。