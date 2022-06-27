外傳民進黨擬徵召衛福部長陳時中參選台北市長，對此，台北市長柯文哲26日表示，「陣前易將、兵家大忌！」比較關心誰接任疫情中心指揮官。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（27日）表示，是否徵召陳時中黨團沒有資訊、沒有意見。他也提及，相信大家都有各自的智慧，陳時中部長會做他自己的判斷。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，媒體詢問外傳民進黨擬徵召陳時中參選台北市長相關問題。鄭運鵬回應，是否徵召陳時中黨團沒有資訊、沒有意見。

他說，每一個政務官、中央地方內閣都有自己的政策決定和個人判斷，什麼樣的狀態是陣前換將、是否適合參選，相信所屬的政黨、首長及個人自己都會有判斷，很多人也都質疑台北市副市長黃珊珊是否要辭職，都尊重他們的決定。

此外，柯市長很喜歡對陳時中下指導棋，可能是同行相忌、個性使然，相信大家都有各自的智慧，陳時中部長會做他自己的判斷。