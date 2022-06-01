「四分衛」樂團日前在「海邊的卡夫卡」舉辦不插電演唱會。（翰森娛樂提供）

「四分衛」樂團日前在公館「海邊的卡夫卡」開唱，首次舉辦不插電演唱會，虎神、阿山靠兩把木吉他從頭唱到尾，虎神笑說，在沒有吉他破音和貝斯，以及不是整組樂團的情況下，除了注意力要非常集中，也感覺好像衣服脫光光在唱歌，沒什麼安全感。

由於「海邊的卡夫卡」即將都更拆遷，虎神、阿山又和該處創立人阿凱交情好，於是特地選唱多首安可曲，算是對該場地進行美好的告別。除了唱四分衛的歌，還當起「點唱機」和現場大合唱〈夢醒時分〉、〈小情歌〉和〈瘋狂世界〉等，更特地為了這陣子的雨能趕快下完，唱了〈雨那會落袂停〉，而神奇的是，唱完後，雨勢竟真的慢慢停歇。

虎神感性說，「時間一直往前走，希望我們的歌聲能駐足在到場朋友的回憶裡，有好笑的，也有勇氣。」

「四分衛」向來有「雨團」稱號，意思是只要一開唱〈雨和眼淚〉，現場就會莫名下雨，像是他們上週在北流開唱也是，現場雨聲有如特效一般，讓虎神自嘲「真的是一語成讖。」四分衛接下來將於6月5日為攻城獅季後賽G2擔任表演嘉賓。