松山機場篩檢站幾乎沒人看診，醫護人員人數比看診人數多。（游念育攝）

中央流行疫情指揮中心5月21日在松山機場開設大型車來速篩檢站，每日提供2000人量能，但5月26日快篩陽即確診上路後，PCR篩檢量能就瞬間驟減，現場醫護人員比看診人數更多，記者實際到場看到帳篷內蕩蕩，僅穿著兔寶寶裝的醫護人員。

有網友在社群媒體Po出，5月30日晚上10點貼出隔日網路掛號的狀況，發現上午診只有2位數的掛號量，下午跟夜間診甚至是個位數，有民眾指出，現場看診僅一名醫師要執整天班，現場含工作人員卻比看診人數多，根本是人力分配不均。

松山機場篩檢站每日提供2000人的篩檢量，但5月28、29日每日僅約300人到現場PCR篩檢，等於僅1成5的民眾到場篩檢，而從預約系統可以看到三個時段皆為感染及熱帶醫學科主任楊雅頌，其他醫護及行政人員則負責現場其他工作，但醫護人員人數卻比看診人數來的多。

由於松山篩檢站預約人數過少，記者發現原本有三個門診可以預約，竟在今日下午悄悄關閉夜診，有醫護人員透露，有些民眾預約甚至不到場，浪費預約量能。