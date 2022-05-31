新北市75歲陳姓男子有長期抽煙習慣、且患有高血壓無固定服藥，近期突然覺得腹部有如刀割般的劇痛，痛感還會延伸至後背，全身冒汗並吐了滿地的食物，經緊急送醫後，血壓量測竟高達220毫米汞柱，土城醫院急診醫師立即用重點式照護超音波檢查，發現陳男腹部長出一個約6公分寬的搏動性腫塊，且經斷層掃描後，確認是死亡率極高的腹主動脈瘤破裂，立即手術後才將人從鬼門關拉回。

新北市立土城醫院急診醫學科主治醫師謝喬璿指出，腹主動脈瘤好發於高齡、高血壓和抽煙男性，通常來說，無症狀且小於5.5公分的腹主動脈瘤，不需要手術治療，不過若病人未妥善控制高血壓，擴張速率過快，有可能因破裂出血危及性命，死亡率高達9成，因此有即時診斷、治療必要性。

新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君表示，新冠肺炎疫情使得急診就醫人數激增，為了迅速辨別高危險族群病人，土城醫院急診已建立高危險群優先看診的綠色通道、緊急傷病患快速處理流程，希望讓潛在性急重症病人能夠獲得即時急診照護資源。