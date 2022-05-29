國內新冠肺炎本土確診新增76539例，連12天維持9萬以下，精神科醫師沈政男指出，目前國內新冠肺炎R值已接近1了，若快篩陽即確診在本周沒撈出隱藏黑數，推估再過7-10天就會離開高原期，確診曲線會開始往下降。

沈政男29日在臉書發文指出，從每日本土確診數變化來看，近兩周的曲線形狀幾乎一樣，已形成七天一個循環，且新增數目相近，也就是R值接近1了，接下來將往下折彎了，「再過七天，頂多十天，就會離開高原，曲線明顯開始往下走！」

沈政男解釋，現在新竹以北地區，包括宜蘭，R值都已經小於1，曲線已經開始往下走，但因為中南部還是大於1，因此加總起來形成高原。台中、台南、高雄又比其他縣市快一些，且六都加起來已占人口七成，當中南部三都也抵達高峰後，全台曲線就會往下走。

不過沈政男也擔憂，目前死亡率已經升到了萬分之6.7，而且還在往上走，認為中重症比例持續攀升，恐是染疫黑數增加所導致。從「快篩陽即確診」上路後，原本預期能撈出黑數的效果並不顯著，以七天循環來看，本周二到周四（5/31-6/2）若沒出現高峰，就代表高峰已過。