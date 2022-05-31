桃機公司總經理但昭璧至航務組視察最後一天旅客入境落地採檢候機室使用調度情況。（陳麒全攝）

國際機場6月1日起，回歸入境旅客抵台時於機場進行唾液採檢，桃機公司總經理但昭璧今天在桃機內部工作群組發文表示，「我們可以很驕傲地大聲說：我們完成了這項國家賦予的任務。」

中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，明天（6月1日）零時起，國際機場暫停機邊「落地採驗」，回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」。桃機公司總經理但昭璧，也在內部通訊工作的「特定航班落地採檢群組」中，以「140、146237、6205，請問各位知道這幾個數字是甚麼意思嗎？」為題發文。

但昭璧表示，從1月11日開始，桃園國際機場奉中央流行疫情指揮中心指示展開落地採檢專案，到昨天共140天，總計檢測14萬6237名旅客，其中篩檢出了陽性反應、立即送往檢疫所的確診者多達6205人，成果相當豐碩。

但昭璧說，這段期間各單位莫不全力動員各盡其職，夜以繼日的唯一共同目標就是確實堅守國門。隨著行政院長蘇貞昌上午視察邊境防疫暨慰勉防疫工作人員宣布，落地採檢專案將於6月1日零時起結束，意味著專案即將大功告成，「現在我們可以很驕傲地大聲說：我們完成了這項國家賦予的任務。」

但昭璧指出，無論是防疫或其他，機場內的大大小小都關乎每個員工的日常、每個單位的運作、更關乎著國家榮譽與安全，桃機公司很榮幸參與這次的任務，感謝員工的支持與配合。最後更不忘表示，群組將在晚間的11時59分關閉。

在群組內的工作同仁私下表示，群組在疫情巔峰時期，成員一度高達500多人，不過隨著專案任務結束，陸續有人退群，回想當初奉中央流行疫情指揮中心指示，展開落地採檢專案時，發生信實轉盤清潔人員染疫案，當時大家都覺得很緊張，也覺得如果源頭不做處理，放任陽性旅客滿機場跑，機場又不是醫院，要守住真的太困難。

還有桃機工作同仁表示，當時看到因確診清潔人員，讓其餘同事需在深夜大雨中，集合上車前往集中檢疫所，忍不住在現場落淚，現在終於可以退場，看到這些數字格外有感觸，也為自己身為機場第一線工作人員而感到驕傲。