國際機場6月1日起，回歸入境旅客抵台時於機場進行唾液採檢，桃機公司總經理但昭璧今天在桃機內部工作群組發文表示，「我們可以很驕傲地大聲說：我們完成了這項國家賦予的任務。」
中央流行疫情指揮中心31日下午宣布，明天（6月1日）零時起，國際機場暫停機邊「落地採驗」，回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」。桃機公司總經理但昭璧，也在內部通訊工作的「特定航班落地採檢群組」中，以「140、146237、6205，請問各位知道這幾個數字是甚麼意思嗎？」為題發文。
但昭璧表示，從1月11日開始，桃園國際機場奉中央流行疫情指揮中心指示展開落地採檢專案，到昨天共140天，總計檢測14萬6237名旅客，其中篩檢出了陽性反應、立即送往檢疫所的確診者多達6205人，成果相當豐碩。
但昭璧說，這段期間各單位莫不全力動員各盡其職，夜以繼日的唯一共同目標就是確實堅守國門。隨著行政院長蘇貞昌上午視察邊境防疫暨慰勉防疫工作人員宣布，落地採檢專案將於6月1日零時起結束，意味著專案即將大功告成，「現在我們可以很驕傲地大聲說：我們完成了這項國家賦予的任務。」
但昭璧指出，無論是防疫或其他，機場內的大大小小都關乎每個員工的日常、每個單位的運作、更關乎著國家榮譽與安全，桃機公司很榮幸參與這次的任務，感謝員工的支持與配合。最後更不忘表示，群組將在晚間的11時59分關閉。
在群組內的工作同仁私下表示，群組在疫情巔峰時期，成員一度高達500多人，不過隨著專案任務結束，陸續有人退群，回想當初奉中央流行疫情指揮中心指示，展開落地採檢專案時，發生信實轉盤清潔人員染疫案，當時大家都覺得很緊張，也覺得如果源頭不做處理，放任陽性旅客滿機場跑，機場又不是醫院，要守住真的太困難。
還有桃機工作同仁表示，當時看到因確診清潔人員，讓其餘同事需在深夜大雨中，集合上車前往集中檢疫所，忍不住在現場落淚，現在終於可以退場，看到這些數字格外有感觸，也為自己身為機場第一線工作人員而感到驕傲。
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