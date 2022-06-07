路透社報導，美國總統拜登周一決定將古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜三國排除在10日由美國舉辦的美洲峰會之外，引起諸多拉美國家抵制，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示將不前往參加，他表示:「如果不是所有美洲大陸的國家都參加，那就不會有美洲峰會。」

拜登政府的一位官員表示，在經過數周的審議之後，將古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜排除在外的原因是這三國在人權與民主方面的缺乏。對於羅培茲歐布拉多的抵制，美國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國理解墨西哥的立場，但這次峰會的關鍵要素之一是民主治理，這三國都不是民主的典範。

拜登政府一直在致力於修復在川普時期破壞的拉美關係，重申美國的影響力並對抗中國。但同時，因為國內共和黨員和邁阿密龐大的古巴裔美國人都支持對古巴和委內瑞拉的強硬立場，使拜登政府做出排除三國的決定。他們被視為一個重要的投票集團，將能左右11月期中選舉的結果。

羅培茲歐布拉多在周一的記者會上表示，將由外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）代表出席。墨西哥總統的缺席也引發美洲峰會代表性的質疑，這次可能會討論到美墨邊境難民的與非法入境美國的移民問題。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）是川普的崇拜者，他在經過協調後確定會出席，古巴總統總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）指責美國的決定「具歧視性且不可接受」；委內瑞拉則由美國承認的反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）參加，但參加形式仍不確定。

雖然多數拉丁美洲的領導人將參加美洲峰會，但一些左翼政府的抵制也表明，拉丁美洲有許多國家不再像過去願意跟隨華府的領導。