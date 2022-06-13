國民黨主席朱立倫訪美所發表的相關言論，在政壇、國民黨內、泛藍支持者之間都引發爭議，民進黨則是想必然的嘲諷，連國民黨最需要爭取的中間選民，似乎也沒有正面的反應。如此看來，朱立倫此行儼然是得不償失，還搞得大陸強烈反彈，美國也未必領情，號稱最會精算的朱立倫，此番豈不又失算了？

朱立倫也許覺得台灣親不親美、九二共識的內涵這些問題，早就是常識性的考古題，所以這次面對美國人，當然要說點不一樣甚至是加碼的表態，才有新意與誠意；卻輕忽了過度討好美國人可能引發的後座力和影響的複雜性。

台灣藍綠政黨都親美不是重點，差別是在美中對抗下的親中與否？如何親中？以民進黨現在對美國言聽計從、甘為馬前卒的表現，其實不缺朱立倫討好的表態，更需要的是能表達出國民黨與民進黨不一樣的差別所在，而且是對美國利益更適當、更有用的地方。

首先，國民黨的反台獨為什麼更能維護台海的穩定和平？更有利於美國的總體利益？再來是兩岸要恢復對話與交流，為什麼國民黨能比民進黨更有能力、也更能符合美國的需要？第三也是最關鍵的是，為什麼台灣的民意對中共政權一方面強烈反感，卻又多數主張兩岸應和平發展交流？這是沛然莫之能禦的現實，更不是民進黨一味的抗中、挑起反中情緒所能掩蓋的，相對的卻是國民黨能夠論述爭取台灣民意、也令美國信服的民主價值所在！但朱立倫顯然在這些可以發揮的要點上都放鬆了。

所謂九二共識就是「沒有共識的共識」的說法，更是為了討好美國、卻足令外界大作文章、更讓中共跳腳的爆點。從語意學上來說，此說與「大方向有共識，內涵上沒共識」意思相近，但說法上卻觸痛了中共的敏感神經，也否定了國民黨自己過去執政時兩岸大交流的基礎。激怒大陸其實也非重點，而是為何事、在何時，有無必要？有無價值？這裡朱顯然又失算了。

長期以來，國民黨夾處於紅綠兩種力量間的尷尬狀態，為了維護兩岸的和平關係，一方面中共對台的某些施壓與爭議言行，國民黨往往得概括承受；另一方面民進黨反中的某些暴衝言行，國民黨即使在野，也常得出來收拾打圓場。影響所及，每到選舉，中共儼然成了民進黨另類的助選員，即使民進黨施政的民怨再多，只要大陸出來施個壓、放個炮，民進黨馬上又滿血復活。

如果朱立倫是為了擺脫這種沒有是非、只靠紅帽血滴子就能奏效的惡性循環，因此超前部署與中共畫清界線，甚至切割翻臉，倒也值得觀察，而這就要看後續的發展了。

從強勢徵召到訪美出招，雖然國民黨如今勢衰氣頹，朱立倫卻並不想做個弱勢黨主席，而想在2022、2024兩場大選中扮演更積極的角色，如此志氣可嘉，但從選戰的人事布局到現在對黨的理念路線，他的領導統御、溝通協調始終仍是罩門。雖然兵法有云「多算勝」，但必須真正「多」算而非獨算，才不會「機關算盡，反誤了卿卿性命」。