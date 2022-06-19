川普主政那四年，把中國當成美國頭號敵人，用以凝聚國內的保守派勢力；且把邊境移民當毒蛇猛獸，用來換取極右派白人的支持。前者，他試圖提高中國貨物進口關稅，並對許多中國企業展開調查，緊縮具有黨政軍工色彩的企業在美國的銷售品項；後者，則在美墨邊境，建築號稱是最先進的「現代鋼鐵長城」，企圖阻擋南美非法移民大舉「入侵」。

為了鼓勵美國人仇中、煽動沉寂許久的民族主義，川普一邊高喊要讓美國再次偉大，一邊一口咬定剛流行的新冠肺炎是來自中國武漢的生物戰。他的激烈言詞，讓信奉美國白人至上主義者居多的幾個州，開始仇恨亞裔美國人，種族仇恨犯罪，陡然上升數十倍，在全美國遍地開花。

當時，即令有許多經濟學家警告川普，提高中國貨物進口關稅，雖然可以阻擋部分通信設備進口，但是多數來自中國製造的民生物資，從衣服、鞋子、玩具、生活用品等，全部都隨著關稅而提高售價。譬如中低收入百姓最常購買的沃爾瑪超市（Walmart），架上七八成的貨品都是「中國制」；提高關稅，物價上漲，最先受到衝擊的便是這些多數屬於低收入戶的非裔、拉丁裔居民。

拜登當選後，企圖抑制不斷飆升的通貨膨脹，一方面提高聯邦儲備銀行利率之外，一方面還得厚顏地向中國示好，主動降低進口關稅。雙管齊下，才有可能有效地抑制通膨。

拜登一邊在言詞上維持對中國強硬的立場，用來安撫國內保守勢力，一邊紆尊降貴，主動向中國政府示好，總算是個比川普更務實的人。

過去學者專家曾經警告美國，提高中國貨品的進口關稅，只會逼著許多製造工廠移到東南亞，不但良率無法維持，貨運費用更會不斷增加。後來從中國輸美的海運，更因為疫情及中美貿易的橫阻，在美國各主要港口堆積如山，平時三個月能到的，如今需要半年到一年才能到達美國客戶倉庫。這就是中國人常說的：「傷人一千自損八百」，根本佔不到便宜，只能在政治上贏得一些口彩罷了。

不知習主席與拜登之間，能否讓中美貿易關係恢復正常，降低所有民生用品的進口關稅，讓通膨趨緩，但至少已經勇敢地踏出了第一步。

回頭看看跟著川普屁股後面高喊抗中保台的蔡政府，其實是不斷「坑中飽台」。大陸海關也開始對台灣農產品做出較為嚴格的管制。蔡政府靠著ECFA的早收清單嘗到不少甜頭，卻還要違心地說ECFA是糖衣毒藥，還不准對岸單方面取消ECFA。

務實的拜登已經主動向中國政府伸出橄欖枝，靠親美反中起家的蔡政府，是否也該改弦易轍，主動改善兩岸關係，恢復馬政府時期兩岸商貿旅遊興盛的榮景，這樣才有機會讓台灣也逃脫通膨的危機。（作者為自由撰稿者）

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