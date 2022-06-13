美國白宮即將在本周宣布，總統拜登7月將啟程前往沙特阿拉伯還有以色列。外界預估，拜登此趟中東之行，主要應該是要尋求美國愈來愈貴的加油費用解決之道。

據悉，拜登此趟的沙國之旅除了協商政治議題外，最重要的事應該是要解決美國民眾加油費大漲的問題。根據AAA(美國汽車協會)查訪，目前美國1加侖普通汽油平均油價已飆漲至5美元，創下歷史新高。

AAA表示，在過去的兩個月，美國天然氣價格一直在上漲，連續15天創新高。同時，根據油價訊息業者OPIS統計，美國油錢在不到兩個月內就大漲23%。

蒐集全美13萬個加油站資訊的OPIS指出，當地3分之1的加油站目前每加侖的油價至少都需5美元，甚至還有1成左右是超過5.75美元的。OPIS預估，到了夏季末時，美國各地平均加油錢可能接近6美元。

不過，油價最貴的加州，現在的加油費用每加侖平均已高達6.43 美元，正式突破6美元大關。除了加州生活不易外，全美各地也都感受到了物價大漲的壓力。

東西變貴不僅給美國開車民眾帶來痛苦，更是當地最新通膨指數又創40多年來最高的主因。因此，美國消費者信心也減至歷史新低，外界也預估本周聯準會將會大幅調高利率。