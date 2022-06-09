年底選戰金門藍營黨內提名， 69人在縣黨部完成登記參加角逐。（李金生攝）

國民黨金門縣黨部主委吳興邦表示，感謝參加黨內提名登記的同志，在國民黨最艱困的時刻願意挺身而出，一起站出來與國民黨一起打拚。（李金生攝)

國民黨金門縣黨部辦理2022年金門縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表、村里長選舉候選人提名登記，6／8截止共計有歐陽儀雄等69人完成登記。縣黨部近期內將進行相關作業及黨內協調，並將召開提名審查小組會議討論，向中央提報建議輔選方式及名單。

縣黨部說明，國民黨金門縣委員會依照中央訂頒有關規定辦理相關作業，經5／24發布名登記公告，5／30至6／1領表，6／6至6／8登記。完成登記者如下：

（一）縣議員：第一選區：歐陽儀雄、許玉昭。第二選區：王國代、林長鴻、周子傑、馬自壯、王秀玉。第三選區：洪成發。

（二）鄉鎮長：金城鎮：李誠智。金湖鎮：陳文顧、黃秀珍。金沙鎮：吳有家。金寧鄉：楊忠俊、陳成泉。烈嶼鄉：洪若珊、洪燕玉。

（三）鄉鎮民代表：金城鎮：汪松威、莊嘉銘、林金英、許燕輝、倪于媃、李錫瑜、郭永隆、陳子芸、陳天成、張含麗。金湖鎮：陳秀卿、李秀華。金沙鎮：呂寶玉、蔡寶愛、蔡連進、黃奕焮。金寧鄉：陳尤莉、辛愛華、黃文欣、莊振源。烈嶼鄉：吳福全、林宜蘭、林長征、方駿洋。

（四）村里長：金城鎮：東門里：蔡祥坤。西門里：楊雨川。北門里：許績才。賢庵里：盧志椿。金水里：陳海發、黃延良。古城里：辛文進。珠沙里：戴德強。金湖鎮：新湖里：陳錦章。料羅里：謝慶閣。蓮庵里：呂永林、呂世榮。山外里：陳晚開。金沙鎮：何斗里：陳福林。三山里：陳賜發。光前里：張國財、黃文成。浦山里：何鴻樟、周家才。西園里：黃成泉、黃志明。官嶼里：楊恭勤。金寧鄉：古寧村：李開陣。后盤村：許明吉。湖埔村：楊振嵩。盤山村：翁品洋。安美村：許三進。榜林村：楊龍傳。烈嶼鄉：黃埔村：方榮標。

縣黨部主委吳興邦表示，感謝參加黨內提名登記的同志在國民黨最艱困的時刻願意挺身而出，站出來與國民黨一起打拼，未來黨部將持續透過各種社群軟體包括臉書、Line群組、廣告看板等媒介加強推播及行銷文宣，期替代表國民黨的候選人加分並順利當選。