配合九合一選舉期程，國民黨擬8月28日在「主席故鄉」桃園巨蛋辦全代會，拉抬桃園市長參選人張善政選情。黨務人士說，今年會議主軸就是為年底選舉造勢，若疫情升溫不排除改回視訊會議，形式待主席朱立倫拍板，下周一可望定案。

黨務高層表示，目前呈送朱立倫與秘書長黃健庭拍板的全代會舉辦形式，共有聯合造勢版與疫情備案版兩個建議版；因依黨內規定，全代會舉辦前2個月要公告，依期程，最終方案原則上下周一工作會議就要定案，下周三中常會通過。

黨務人士指出，原構想今年全代會要繼續視訊舉辦，但近來政府防疫措施已逐步走向開放，若演唱會都可以辦，黨當然希望辦一場可讓所有縣市長參選人合體造勢的全代會，方案才回到傳統的2000人參與規格全代會，也就是聯合造勢版。

但黨務人士直言，現在就是怕疫情，怎麼知道Ba.4、Ba.5病毒的疫情會不會又突然變嚴重，若真的疫情不幸再升溫，就會啟動疫情備案。

黨務高層表示，若疫情走向緊縮，會維持去年分區實體視訊會議形式舉辦模式，縮小主場規模後，其他依縣市或區域別分區視訊連線。但考慮縣市長參選人聯合造勢需求，黨務人士說，屆時因檔期，主場可能回到中央黨部或八德中影大樓。

黨務高層表示，今年全代會主軸，就是要號召黨員與支持者，全力相挺，讓年底黨籍地方九合一選舉參選人爭取勝選，屆時也會有安排朱立倫為22縣市長參選人授戰旗，宣示選戰起跑。