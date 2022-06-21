9年來跑遍北台灣，擦拭至少19萬面路邊反光鏡的「反光鏡菩薩」張秀雄在6月初離世，消息傳出後引起網友不捨，國民黨主席朱立倫也說備感不捨，「從此，台灣少了一道最美的風景，一位在路邊默默擦拭反光鏡的長輩身影」。

朱立倫今（21）日在臉書表示，無論是走在路上、騎車、或是開車經過路旁的反光鏡時，很多人都會想到默默擦拭反光鏡的新北市民張秀雄阿叔。9年來跑遍北台灣的他，擦拭總數累計超過至少19萬片的反光鏡，為用路人創造更安全的環境，無私奉獻的善行被封為「反光鏡菩薩」。

朱立倫指出，張秀雄68歲退休那一年，因為親自目睹車禍現場，有感於生命在眼前逝去的失落，他當時發現一旁被撞歪的反光鏡，心想如果反光鏡乾淨明亮，是否就可以避免憾事發生？在那之後，每天清晨3、4點就起床，帶著毛巾及摺疊鋁梯，騎著機車出門身體力行擦拭路上的反光鏡，並把角度調整好，說「擦反光鏡，也是擦自己的『心鏡』」。

朱立倫透露，過去拜訪張秀雄時，看對方翻開筆記細數擦拭過的反光鏡，才發現連他的家鄉桃園八德都是對方的「管區」，「他小小的低調善舉，卻保護了無數用路人的安全，如此信念與奉獻，實在令人感佩」。

朱立倫說，從此，台灣少了一道最美的風景，一位在路邊默默擦拭反光鏡的長輩身影，「願張秀雄阿叔安息，我們永遠感念您！」