國民黨主席朱立倫訪美行結束，過程中對於淡化九二共識的立場黨內看法兩極。國民黨智庫上午公布最新民調，表示國人認為應該繼續使用九二共識與對岸對話的僅26％，但有高達37％民眾反對繼續使用，不知道或拒答民眾也有37％。

在該份民調中也顯示，對於國民黨主席朱立倫新主張的親美愛台安全戰略，有29％支持，對於民進黨主張的抗中保台戰略路線，則僅獲11％支持。而政黨促進兩岸溝通對話能力，國民黨獲24％肯定，民進黨有11％，民眾黨有4％。

至於應優先加強的對外關係，32.9％民眾認為是美國，中國大陸與日本則各獲15.7％與12％的支持度。而國人對美中台好感度，在滿分10分下，日本獲6.44分，美國獲5.97分，中國大陸獲3.64分。

此外，對於政黨是否應設駐美代表處，有55％民眾支持，反對的僅26％。受訪民眾中有55％民眾知道朱立倫訪美行。

對國內當前政黨支持度，民進黨獲18.6％支持，國民黨有14.7％，民眾黨8％、時代力量2.1％。

該份民調於6月14至17日以家戶電話訪問方式進行，總計有效樣本數為1078人，正負誤差2.99％。