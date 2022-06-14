這一陣子，「國民黨戰將」是一個常出現的名詞。由於民進黨霸道無理，因此「國民黨戰將」通常是指敢跟民進黨衝撞，發言激烈，從而網路聲量大者。在今天國民黨人普遍溫溫吞吞的情況下，直覺上好像這一型更能揮刀舞劍，跟民進黨決一勝負。

事實是如此嗎？自從上次國民黨卯足全力，運用人民的憤怒，努力通過四大公投，結果卻失敗了，國民黨並沒有思考過此刻人民需什麼樣的政治領袖？其實，就戰將型而言，國民黨沒有一個政治人物的能量會超過人氣王韓國瑜。他不僅曾贏得高雄市長，還帶動了國民黨贏得縣市長選舉。儘管如此，韓國瑜最終還是失敗。連韓國瑜這種大戰將都失敗了，其他的小戰將更沒有什麼好說了。

事實上，只要觀察此刻國民黨民調最高的政治人物如侯友宜、盧秀燕、黃敏惠等，並不是衝撞型的戰將，而是形象溫和，言行風格持平穩重。民進黨又何嘗不是如此？民調較高的如黃偉哲、林右昌、鄭文燦、林智堅等，甚至某種意義上副總統賴清德也算在內，都是溫和型的政治人物。

這種現象說明，台灣政治經過多年的折騰，老百姓真的很累了，大多數人不希望再你死我活下去。他們期待一位堅定、溫和的政治人物來領導大局。其特質就是守本份，穩重、可靠，據理力爭又不口出惡言。無論是市議員、立委或縣市首長，做好份內工作，為民喉舌，爭取建設經費，提出建設藍圖，逐步實現，良好的言行風範足以成為大眾表率。綠媒當然一貫無中生有，吵吵鬧鬧，但只徒增反感，因為民眾的印象已是根深蒂固。這種政治表現由於缺少刺激性的衝突，短期不會有太大的網路聲量，卻因累積的民眾好感，在選舉前夕的民調卻會走高。

藍營的人通常也會提到苦行之旅，想用這種方式感動人民。這讓人想到林義雄，然而，林義雄政治和家庭的苦難遠超過一般人，他不求功名，不參加選舉，也不募款，苦行只是為了要傳達一個信念，幾乎接近神格的狀態，所以能產生極大的群體感染力。國民黨人如果是為了選舉去苦行，以便了解民瘼，很難想像會產生林義雄般的力量。可能會有短暫的聲量，但因缺少生命人格走過極端苦難的長期實踐，瞬間就會消失無影無蹤。

國民黨在李登輝執政的末期，權錢問題相當腐敗，所以人民選出衝撞型的阿扁。然而阿扁成天大小聲，胡亂衝撞，後來腐敗程度超過國民黨，人民也受不了，所以選出溫和型的馬英九，以便過正常的日子。不過，馬英九太溫和了，以致毫無原則，缺乏一流領袖的堅定性。結果人民選出個立場堅定的蔡英文，然而，蔡英文雖然堅定，卻冷酷無情，政治上充滿肅殺，這是解嚴以來台灣從未見過的。因此，下一個領導人必須彌補這個缺點，也就是行事幹練，立場堅定，態度溫和，展現春風化雨的力量。這才是國民黨有可能贏得縣市長選舉，以及下次總統大選的超級戰將。

（作者為資深媒體人）