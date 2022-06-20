國民黨桃園市長參選人張善政20日下午赴龍潭區戶政事務所辦理入籍手續，受到支持者熱烈歡迎。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政20日下午赴龍潭區戶政事務所辦理入籍手續，受到支持者熱烈歡迎。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政20日下午赴龍潭區戶政事務所辦理入籍手續，他表示與桃園結緣從2000年在龍潭開始，如今拿到到新的身分證與戶口名簿，心理吃了定心丸。面對外界認為他的選戰打法太「溫良恭儉讓」，張說，這就是他的個性不會改變，至於民進黨對手林智堅傳之後將入籍中壢青埔，該區是藍大於綠，他則說，林愛遷哪裡是他的選擇。

張善政說，有一句話叫近鄉情怯，與桃園結緣自2000年在龍潭開始，在這邊工作12年，要遷戶籍龍潭是唯一選擇，今天拿到新的身分證與戶口名簿，心理吃了定心丸因為終於回來了。至於有媒體民調說他領先林智堅5％，他說，民調隨時在變，但一步一腳印往前走的心不會變。

而外界認為他的選戰打法太「溫良恭儉讓」，他說，這就是他的個性不會改變，不管大家認為政治人物應該怎樣，不會因為沒有火花而去改變個性，如果選上市長也是這樣，大家可以放心他是不會亂改變的人。對於林智堅之後也將在桃園展開請益之旅，是否擔憂國民黨整合速度比民進黨慢？張則說，時間會化解一切並不擔心。而龍潭區立委呂玉玲在今天的場合並無陪同，張則說，遷戶籍的場合並不適合，未來會安排更適當時機與呂見面。