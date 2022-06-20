國民黨高雄市長人選有待整合，日前國民黨智庫執行長柯志恩曾表示，若民調真的是她第一，那她就「認了」，而今（20）日她也呼籲，國民黨黨中央應該給予公開透明的「在地議員共識度」及「參考式民調」，這樣出來的人選不但可以降低黨內的紛擾，更可以在未來高雄的選戰中穩住，引發討論。

柯志恩今日在廣播節目《POP撞新聞》中指出，其實有許多高雄在地的議員也反應，希望國民黨黨中央趕快給出一個人，柯志恩坦言，「這對於高雄這場選舉是相當重要的，這位人選需要承擔相當大的責任，也需要和高雄市民保證的」，同時柯提及，即使很多人願意挺身而出，但背後的策略及方式，在剩下的5個月的時間，有太多的細節需要考量。

柯志恩更呼籲，黨中央在提出正式人選前，應在黨內給予一個比較公開或透明的「在地議員共識度」及「參考式民調」，這樣可以降低黨內的紛擾，而中央不斷跟地方溝通也是黨內可以做得到的；同時柯志恩也強調，對於高雄來說，「傳統的選法是不行的，如何和20至45歲的族群對話，這才有辦法營造出高雄的大未來」。

最後柯志恩指出，「國民黨想贏就要先把策略想好，不是憑霸氣下去承諾，全台灣也沒有第二個韓國瑜了，把策略想好，大家就可以起步往前走」，接下來5個月的時間，黨內還是要協調好，這樣的做法才能在高雄的選戰中穩住。柯也提及，民進黨執政8年來，一定有許多破口，「在態度上可以君子之爭，策略上一定要強力攻擊」。