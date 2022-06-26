針對台北市長選戰，國民黨徵召立委蔣萬安參選，民眾黨可望推出台北副市長黃珊珊，民進黨則以衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍呼聲高。媒體人吳子嘉驚人預測，台北市長在「三腳督」的情況下，黃珊珊有可能當選，強調「這種意外真的會發生」。

日前《震傳媒》公布的台北市長選戰民調顯示，在「三腳督」的局勢下，蔣萬安支持度為31.4％、黃珊珊29.0％、陳時中24.2％。

吳子嘉今(26日)在《董事長開講》網路直播節目中詢問來賓錢怡君，黃珊珊到底會不會當選？錢怡君回應，她愈來愈覺得有這個可能。吳子嘉認為，兩個月前，他根本不相信黃珊珊會當選，但現在也愈來愈相信黃珊珊會當選，因為3人一起競逐的結果，這種意外真的會發生，也就是黃珊珊有可能當選。

吳子嘉另表示，《美麗島電子報》公布的陳時中最新民調，是很誇張的事情。陳時中4月滿意度達63.9%，5月為48.9%，1個月跌了15個百分點，6月卻回到62.5%，其中台北市對他的滿意度最低，但也有51%。

吳子嘉分析，陳時中這種民調的反轉，代表台灣人對疫情改善的要求，其實是很低的，不記恨、不記仇，非常善良的台灣人，看來陳時中會參選台北市長。